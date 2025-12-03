Spectacle de Noël Un jouet pour Noël ! Salle de l’Espacier Noves

Spectacle de Noël Un jouet pour Noël !

Mercredi 3 décembre 2025 à partir de 10h. Salle de l’Espacier Avenue du Général de Gaulle Noves Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03 10:00:00

fin : 2025-12-03

Date(s) :

2025-12-03

Spectacle de Noël par la Compagnie Sens et éveil un Jouet pour NoëlScolaires

Noël magique à Noves …la commune de Noves est ravie d’offrir un spectacle de Noël exceptionnel à tous les enfants:



En cette période de fêtes, tout le monde s’attelle dans la joie et la bonne humeur aux préparatifs de Noël. Enfin… tous sauf Rodolphe, propriétaire d’un magasin de jouets, pour qui la simple évocation de cette fête lui fait dresser les cheveux sur la tête.



Pourtant, cette année, une drôle de visite va lui faire vivre un Noël qu’il ne sera pas près d’oublier…



Ouvert à tous les enfants de la commune de 3 à 11 ans ( sous la responsabilité de l’accompagnateur) .

Salle de l’Espacier Avenue du Général de Gaulle Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 24 43 00 accueil@noves.fr

English :

Christmas show by Compagnie Sens et éveil: A Toy for Christmas

German :

Weihnachtsaufführung der Compagnie Sens et éveil: Ein Spielzeug für Weihnachten

Italiano :

Spettacolo natalizio della Compagnie Sens et éveil: un giocattolo per Natale

Espanol :

Espectáculo navideño de la Compagnie Sens et éveil: un juguete para Navidad

L’événement Spectacle de Noël Un jouet pour Noël ! Noves a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence