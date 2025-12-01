Spectacle de Noël Un monde de feu La Rotonde Pléneuf-Val-André
Spectacle de Noël Un monde de feu La Rotonde Pléneuf-Val-André dimanche 28 décembre 2025.
Spectacle de Noël Un monde de feu
La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Début : 2025-12-28 18:00:00
fin : 2025-12-28 18:45:00
2025-12-28
Spectacle de rue.
Découvrez un monde fait de flammes, d’artifices où la danse, la jonglerie, la magie et la musique s’accordent.
Durée 45 minutes. .
La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d'Armor Bretagne
L’événement Spectacle de Noël Un monde de feu Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2025-11-12 par Pléneuf-Val-André Tourisme