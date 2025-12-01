Spectacle de Noël Un monde de feu La Rotonde Pléneuf-Val-André

Spectacle de Noël Un monde de feu

La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-28 18:00:00

fin : 2025-12-28 18:45:00

2025-12-28

Spectacle de rue.

Découvrez un monde fait de flammes, d’artifices où la danse, la jonglerie, la magie et la musique s’accordent.

Durée 45 minutes. .

La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne

