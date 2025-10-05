AU COEUR DE LA NUIT – CONSERVATOIRE LEO DELIBES Clichy

AU COEUR DE LA NUIT – CONSERVATOIRE LEO DELIBES Clichy dimanche 21 décembre 2025.

AU COEUR DE LA NUIT Début : 2025-10-11 à 16:30. Tarif : – euros.

La nuit est là, mais pas de frayeur ! Les personnages de ces cinq petits films sont prêts à se lancer dans de grandes aventures et à faire de la nuit leur amie. Chanteuse, pianiste, Sophie Maurin compose une pop joyeuse et ludique à travers des mélodies aussi bien instrumentales que vocales. Pour son premier ciné-concert, elle utilise une ribambelle de petits synthétiseurs et de claviers vintage afin de mettre en lumière la nuit et ses mystères. A partir de 2 ans.

CONSERVATOIRE LEO DELIBES 59 RUE MARTRE 92110 Clichy 92