Spectacle de Noël Maison des Syndicats Valence
Spectacle de Noël Maison des Syndicats Valence mercredi 17 décembre 2025.
Spectacle de Noël
Maison des Syndicats 17 Rue Georges Bizet Valence Drôme
Tarif :
Date et horaire :
Début : 2025-12-17 15:00:00
fin : 2025-12-17 15:00:00
Date(s) :
2025-12-17
La MPT de Fontbarlettes organise un spectacle de fin d’année le Carmine Show Spectacle de magie !
Maison des Syndicats 17 Rue Georges Bizet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 04 63 mpt.fontbarlettes@mairie-valence.fr
English :
The Fontbarlettes MPT organizes an end-of-year show: the Carmine Show Magic show!
