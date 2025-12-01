Spectacle de Noël Maison des Syndicats Valence

Spectacle de Noël

Maison des Syndicats 17 Rue Georges Bizet Valence Drôme

Début : 2025-12-17 15:00:00

fin : 2025-12-17 15:00:00

2025-12-17

La MPT de Fontbarlettes organise un spectacle de fin d’année le Carmine Show Spectacle de magie !

Maison des Syndicats 17 Rue Georges Bizet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 04 63 mpt.fontbarlettes@mairie-valence.fr

English :

The Fontbarlettes MPT organizes an end-of-year show: the Carmine Show Magic show!

