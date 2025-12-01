SPECTACLE DE NOËL

Ventalon en Cévennes Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 15:00:00

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Tous les habitants sont les bienvenus au spectacle de Noël proposé par l’école des Abrits, qui se tiendra à la salle polyvalente de Saint Frézal de Ventalon le 19 décembre à 15h !

Tous les habitants sont les bienvenus au spectacle de Noël proposé par l’école des Abrits, qui se tiendra à la salle polyvalente de Saint Frézal de Ventalon le 19 décembre à 15h ! .

Ventalon en Cévennes 48240 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94

English :

All residents are welcome to attend the Christmas show put on by the Abrits school, to be held at the Salle Polyvalente in Saint Frézal de Ventalon on December 19 at 3pm!

L’événement SPECTACLE DE NOËL Ventalon en Cévennes a été mis à jour le 2025-12-11 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère