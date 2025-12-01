Spectacle de Noël Salle polyvalente de Vorey Vorey

Spectacle de Noël

Salle polyvalente de Vorey Rue du 11 Novembre Vorey Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-18 17:30:00

fin : 2025-12-18

Date(s) :

2025-12-18

La Crèche Farandole de Vorey organise un spectacle de Noël pour les enfants et les familles.

Vivez un moment convivial pour célébrer les fêtes de fin d’année.

.

Salle polyvalente de Vorey Rue du 11 Novembre Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 75 35

English :

Vorey’s Crèche Farandole organizes a Christmas show for children and families.

Enjoy a convivial moment to celebrate the festive season.

L’événement Spectacle de Noël Vorey a été mis à jour le 2025-12-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay