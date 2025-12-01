Spectacle de Noël Salle polyvalente de Vorey Vorey
Spectacle de Noël Salle polyvalente de Vorey Vorey jeudi 18 décembre 2025.
Spectacle de Noël
Salle polyvalente de Vorey Rue du 11 Novembre Vorey Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-18 17:30:00
fin : 2025-12-18
Date(s) :
2025-12-18
La Crèche Farandole de Vorey organise un spectacle de Noël pour les enfants et les familles.
Vivez un moment convivial pour célébrer les fêtes de fin d’année.
Salle polyvalente de Vorey Rue du 11 Novembre Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 75 35
English :
Vorey’s Crèche Farandole organizes a Christmas show for children and families.
Enjoy a convivial moment to celebrate the festive season.
L’événement Spectacle de Noël Vorey a été mis à jour le 2025-12-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay