Spectacle de Noël « Zélie la pirate » La Manoque Tonneins
Spectacle de Noël « Zélie la pirate » La Manoque Tonneins mercredi 10 décembre 2025.
Spectacle de Noël « Zélie la pirate »
La Manoque Cours de Verdun Tonneins Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10
fin : 2025-12-10
Date(s) :
2025-12-10
Presqu’égal à » de Jonas Hassen Khemiri, compagnie Le Petit Théâtre de Pain.
Spectacle musical- « Zélie la pirate »
Baboo Music Production & One Hot Minute
– Tout public à partir de 3 ans.
– Programme détaillé à télécharger ! .
La Manoque Cours de Verdun Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 84 50 88
English : Spectacle de Noël « Zélie la pirate »
Presqu’égal à » by Jonas Hassen Khemiri, Le Petit Théâtre de Pain company.
German : Spectacle de Noël « Zélie la pirate »
Presqu’égal à » von Jonas Hassen Khemiri, Theatergruppe Le Petit Théâtre de Pain.
Italiano :
Presqu’égal à » di Jonas Hassen Khemiri, compagnia Le Petit Théâtre de Pain.
Espanol : Spectacle de Noël « Zélie la pirate »
Presqu’égal à » de Jonas Hassen Khemiri, compañía Le Petit Théâtre de Pain.
L’événement Spectacle de Noël « Zélie la pirate » Tonneins a été mis à jour le 2025-09-27 par OT Val de Garonne