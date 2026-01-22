Spectacle de Noëlle Perna Mado fait son cabaret avenue du 14 juillet 1789 Montélimar
Tarif : 37 – 37 – 41 EUR
Début : 2026-04-10 20:00:00
fin : 2026-04-10
2026-04-10
Cette fois Mado décide de monter son spectacle de cabaret avec d’autres artistes. Seront-ils pistonnés ? Mais surtout …Seront ils talentueux ? Prenez des risques et venez le découvrir en même temps qu’elle.
avenue du 14 juillet 1789 Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
English :
This time Mado decides to put on her own cabaret show with other artists. Will they be given the chance? But above all, will they be talented? Take a chance and find out as she does.
