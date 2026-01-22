Spectacle de Noëlle Perna Mado fait son cabaret avenue du 14 juillet 1789 Montélimar

Spectacle de Noëlle Perna Mado fait son cabaret

avenue du 14 juillet 1789 Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar Drôme

Tarif : 37 – 37 – 41 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 20:00:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Cette fois Mado décide de monter son spectacle de cabaret avec d’autres artistes. Seront-ils pistonnés ? Mais surtout …Seront ils talentueux ? Prenez des risques et venez le découvrir en même temps qu’elle.

.

avenue du 14 juillet 1789 Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 00 20 info@montelimar-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This time Mado decides to put on her own cabaret show with other artists. Will they be given the chance? But above all, will they be talented? Take a chance and find out as she does.

L’événement Spectacle de Noëlle Perna Mado fait son cabaret Montélimar a été mis à jour le 2026-01-22 par Montélimar Tourisme Agglomération