Spectacle de Pâques du Foyer Rural Salle polyvalente Concèze

Spectacle de Pâques du Foyer Rural

Salle polyvalente Le bourg Concèze Corrèze

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Traditionnel spectacle de Pâque du Foyer Rural de Concèze. Cette année, cette année, c’est la troupe de Beyssac Animation qui proposera un spectacle mêlant danses folkloriques, musiques limousines et sketchs.

Buvette et petite restauration sur place.

Pas de réservation. .

Salle polyvalente Le bourg Concèze 19350 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 27 82 44

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English : Spectacle de Pâques du Foyer Rural

L’événement Spectacle de Pâques du Foyer Rural Concèze a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Terres de Corrèze