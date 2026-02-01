Spectacle de patinage artistique Patinoire R. Bozon Chamonix-Mont-Blanc
Spectacle de patinage artistique Patinoire R. Bozon Chamonix-Mont-Blanc vendredi 20 février 2026.
Spectacle de patinage artistique
Patinoire R. Bozon 214, avenue de la plage Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20 20:00:00
fin : 2026-02-20 22:00:00
Date(s) :
2026-02-20
Spectacle de patinage artistique avec la participation des patineuses du club des sports de Chamonix.
Patinoire R. Bozon 214, avenue de la plage Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 11 57 club@chamonixsport.com
English :
Figure skating show featuring skaters from the Chamonix Sports Club.
