Spectacle de patinage sur glace à Laon Alice Laon

Spectacle de patinage sur glace à Laon Alice

74 Avenue Charles de Gaulle Laon Aisne

Tarif : 19 – 19 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 16:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Un moment féérique à vivre en famille ou entre amis !

La magie s’invite à la patinoire du Dôme de Laon en décembre avec le spectacle Alice , par la troupe Art Nova sur Glace !

Plongez dans l’univers féérique d’Alice au pays des merveilles, où la glace devient scène de rêve, d’émotion et de poésie…

RV à la patinoire Le Dôme de Laon à à 16h et à 20h ! .

English :

A magical moment to enjoy with family and friends!

German :

Ein märchenhafter Moment, den Sie mit der Familie oder mit Freunden erleben können!

Italiano :

Un momento magico da vivere con la famiglia e gli amici!

Espanol :

¡Un momento mágico para disfrutar con la familia y los amigos!

