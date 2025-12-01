Spectacle de patinage sur glace à Laon Alice Laon
Spectacle de patinage sur glace à Laon Alice Laon samedi 13 décembre 2025.
74 Avenue Charles de Gaulle Laon Aisne
Tarif : 19 – 19 – EUR
Début : 2025-12-13 16:00:00
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Un moment féérique à vivre en famille ou entre amis !
La magie s’invite à la patinoire du Dôme de Laon en décembre avec le spectacle Alice , par la troupe Art Nova sur Glace !
Plongez dans l’univers féérique d’Alice au pays des merveilles, où la glace devient scène de rêve, d’émotion et de poésie…
RV à la patinoire Le Dôme de Laon à à 16h et à 20h ! .
74 Avenue Charles de Gaulle Laon 02000 Aisne Hauts-de-France
English :
A magical moment to enjoy with family and friends!
German :
Ein märchenhafter Moment, den Sie mit der Familie oder mit Freunden erleben können!
Italiano :
Un momento magico da vivere con la famiglia e gli amici!
Espanol :
¡Un momento mágico para disfrutar con la familia y los amigos!
