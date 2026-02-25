Spectacle de Patois Charentais

1 route de la Mairie Mérignac Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 15:30:00

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Spectacle de patois Charentais Pourtant, comme ma commune est belle . Par les Boutillons Charentais.

.

1 route de la Mairie Mérignac 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 97 46 47

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Charentais patois show Pourtant, comme ma commune est belle . By the Boutillons Charentais.

L’événement Spectacle de Patois Charentais Mérignac a été mis à jour le 2026-02-25 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge