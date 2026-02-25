Spectacle de Patois Charentais Mérignac
Spectacle de Patois Charentais
1 route de la Mairie Mérignac Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-03-01 15:30:00
Spectacle de patois Charentais Pourtant, comme ma commune est belle . Par les Boutillons Charentais.
1 route de la Mairie Mérignac 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
English :
Charentais patois show Pourtant, comme ma commune est belle . By the Boutillons Charentais.
L’événement Spectacle de Patois Charentais Mérignac a été mis à jour le 2026-02-25 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge