Dans le cadre de sa grande tournée, Paul Mirabel jouera son one-man-show « Par amour » à l’espace Robert Hossein de Lourdes, le 17 décembre 2025.

« Hé j’ai pensé à ce que je pourrais dire…Je pourrais parler d’amour, j’ai pas encore trouvé les mots exacts, mais en fait, tout part del’énergie d’amour,

Parce qu’en vrai l’amour c’est pas que les relations, c’est aussi nos passions, nos rêves,toutes les choses pour lesquelles on se donne à fond, toutes les choses aussi pour lesquelleson se donne du mal, c’est aussi la famille, les potes…

Avant je pensais que le contraire de l’amour c’était la haine en vrai, mais si y’a pas d’amourtu peux pas détester,

En vrai son contraire c’est la peur.

Parce que si t’as peur tu vasnulle part, tu tentes rien, t’es immobilisé, il va rien arriver, c’estle néant tu vois…

Parfois c’est un regard, parfois c’est juste un rendez-vous, parfois c’est aussi toute une vie,

Enfin bref, tu vois, genre on pourrait expliquer un truc comme ça… »

Extrait de Georgio-Enfants sauvages

La billetterie est déjà ouverte via le lien ci-dessous.

Tarifs

– catégorie 1 49€ placement libre

– catégorie 2 42€ placement libre

.

LOURDES 19 avenue Alexandre Marqui

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

As part of his extensive tour, Paul Mirabel will perform his one-man show « Par amour » at the Espace Robert Hossein in Lourdes on December 17, 2025.

« Hey, I’ve been thinking about what I could say…I could talk about love, I haven’t found the right words yet, but in fact, everything starts from the energy of love,

Because really, love isn’t just about relationships, it’s also about our passions, our dreams, all the things we give our all for, all the things we go to great lengths to achieve, it’s also about family, friends…

I used to think that the opposite of love was hate, but if there’s no love you can’t hate,

In reality, its opposite is fear.

Because if you’re afraid you go nowhere, you try nothing, you’re immobilized, nothing happens, it’s nothingness you see…

Sometimes it’s a look, sometimes it’s just a date, sometimes it’s a whole life,

Anyway, you know, like we could explain something like that… »

Excerpt from Georgio-Enfants sauvages

Tickets are already available via the link below.

Prices :

– category 1: 49? open seating

– category 2: 42? open seating

German :

Im Rahmen seiner großen Tournee wird Paul Mirabel am 17. Dezember 2025 seine One-Man-Show « Par amour » im Espace Robert Hossein in Lourdes aufführen.

« Ich habe mir überlegt, was ich sagen könnte… Ich könnte von Liebe sprechen, ich habe noch nicht die richtigen Worte gefunden, aber eigentlich geht alles von der Energie der Liebe aus,

Weil Liebe nicht nur aus Beziehungen besteht, sondern auch aus unseren Leidenschaften, unseren Träumen, all den Dingen, für die wir alles geben, all den Dingen, für die wir uns anstrengen.

Früher dachte ich, das Gegenteil von Liebe sei Hass, aber wenn es keine Liebe gibt, kann man nicht hassen,

In Wirklichkeit ist das Gegenteil von Hass die Angst.

Denn wenn du Angst hast, gehst du nirgendwohin, du versuchst nichts, du bist bewegungsunfähig, es wird nichts passieren, es ist das Nichts, verstehst du?

Manchmal ist es ein Blick, manchmal ist es nur ein Date, manchmal ist es ein ganzes Leben,

Wie auch immer, weißt du, man könnte so etwas erklären… »

Auszug aus Georgio-Enfants sauvages

Der Kartenvorverkauf ist bereits über den unten stehenden Link eröffnet.

Preise:

– kategorie 1: 49? freie Platzierung

– kategorie 2: 42? freie Platzierung

Italiano :

Nell’ambito della sua lunga tournée, Paul Mirabel si esibirà con il suo one-man show « Par amour » all’Espace Robert Hossein di Lourdes il 17 dicembre 2025.

« Ehi, ho pensato a cosa potrei dire… Potrei parlare dell’amore, non ho ancora trovato le parole giuste, ma in realtà tutto parte dall’energia dell’amore,

Perché in realtà l’amore non riguarda solo le relazioni, ma anche le nostre passioni, i nostri sogni, tutte le cose per cui diamo il massimo, tutte le cose per cui ci facciamo in quattro, anche la famiglia, gli amici…

Pensavo che l’opposto dell’amore fosse l’odio, ma se non c’è amore non si può odiare,

In realtà il suo contrario è la paura.

Perché se hai paura non vai da nessuna parte, non provi a fare nulla, sei immobilizzato, non succederà nulla, è il nulla che vedi…

A volte è uno sguardo, a volte è solo un appuntamento, a volte è una vita intera,

Comunque, sai, come se potessimo spiegare una cosa del genere… »

Estratto da Georgio-Enfants sauvages

I biglietti sono già disponibili al link sottostante.

Prezzi :

– categoria 1: 49? posti a sedere

– categoria 2: 42? posti a sedere

Espanol :

Como parte de su extensa gira, Paul Mirabel presentará su espectáculo unipersonal « Par amour » en el Espace Robert Hossein de Lourdes el 17 de diciembre de 2025.

« Oye, he estado pensando en lo que podría decir… Podría hablar del amor, aún no he encontrado las palabras adecuadas, pero de hecho, todo parte de la energía del amor,

Porque en realidad, el amor no se trata sólo de las relaciones, también se trata de nuestras pasiones, nuestros sueños, todas las cosas por las que damos todo, todas las cosas por las que nos desvivimos, también se trata de la familia, los amigos…

Antes pensaba que lo contrario del amor era el odio, pero si no hay amor no se puede odiar,

En realidad su opuesto es el miedo.

Porque si tienes miedo no vas a ninguna parte, no intentas nada, estás inmovilizado, no va a pasar nada, es la nada que ves…

A veces es una mirada, a veces es sólo una cita, a veces es toda una vida,

En fin, ya sabes, como si pudiéramos explicar algo así… »

Extracto de Georgio-Enfants sauvages

Las entradas ya están disponibles a través del siguiente enlace.

Precios :

– categoría 1: 49? asiento libre

– categoría 2: 42? asiento libre

