Spectacle de Philippe Fabri à Niort Niort

202 Avenue Saint-Jean d’Angély Niort Deux-Sèvres

Tarif : – – 10 EUR

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-13

2025-09-13 2025-09-14

Philippe Fabri, médecin généraliste retraité, revient sur scène pour vous confesser les questions qu’il n’a pas pu, qu’il n’a pas osé, qu’il n’a pas voulu, qu’il n’a pas jugé utile de vous exprimer tant qu’il était en activité.

Un spectacle dans une sincérité non dénuée d’humour sur la naissance, la mort et sur ce qui se passe entre les deux.

Se passerait-il quelque chose entre la mort et la naissance ?

Samedi 13 septembre à 20h30 et dimanche 14 septembre à 16h

Tarif 10€ .

202 Avenue Saint-Jean d’Angély Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 19 44 83

