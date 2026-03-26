Spectacle de Philippine Delaire Fifille à Papa V.O2 Cormontreuil

Spectacle de Philippine Delaire Fifille à Papa

V.O2 16 Boulevard d’Alsace Lorraine Cormontreuil Marne

Tarif : 27 – 27 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 20:00:00

fin : 2026-04-10 21:30:00

Date(s) :

2026-04-10

Tout public

C’est au travers de ses personnages hauts en couleurs qui ont fait son succès sur les réseaux sociaux que Philippine vous parle de la famille et de ses réticences à en créer une, du temps qui passe et du talent qu’il faut pour être grand sans être adulte.

Une énergie folle et communicative, un spectacle solaire, et une question et vous, que diriez-vous à l’enfant que vous étiez ? .

V.O2 16 Boulevard d’Alsace Lorraine Cormontreuil 51350 Marne Grand Est

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English : Spectacle de Philippine Delaire Fifille à Papa

L’événement Spectacle de Philippine Delaire Fifille à Papa Cormontreuil a été mis à jour le 2026-03-26 par Reims Tourisme & Congrès