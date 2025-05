Spectacle « De pierre et de sable Contes du vent d’ouest » – Le Seure, 16 mai 2025 07:00, Le Seure.

Charente-Maritime

Spectacle « De pierre et de sable Contes du vent d’ouest » Moulin de Vergnée Le Seure Charente-Maritime

Début : 2025-05-16

fin : 2025-05-16

2025-05-16

Découvrez le spectacle « De pierre et de sable, Contes du vent d’ouest » au Seure ! Un événement mêlant récits, chants et accordéon, idéal pour une sortie divertissante.

Moulin de Vergnée

Le Seure 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 56 58 49 moulindevergnee@orange.fr

English :

Discover the show « De pierre et de sable, Contes du vent d’ouest » at Le Seure! An event combining storytelling, song and accordion, ideal for an entertaining outing.

German :

Entdecken Sie die Aufführung « De pierre et de sable, Contes du vent d’ouest » in Le Seure! Eine Veranstaltung mit einer Mischung aus Erzählungen, Gesang und Akkordeon, ideal für einen unterhaltsamen Ausflug.

Italiano :

Scoprite lo spettacolo « De pierre et de sable, Contes du vent d’ouest » a Le Seure! Un evento che unisce storie, canzoni e fisarmonica, ideale per una gita divertente.

Espanol :

¡Descubra el espectáculo « De pierre et de sable, Contes du vent d’ouest » en Le Seure! Un espectáculo que combina cuentos, canciones y acordeón, ideal para pasar un rato entretenido.

