Spectacle de pole dance Thérondels samedi 11 octobre 2025.

Salle des fêtes Thérondels Aveyron

Début : Samedi 2025-10-11

2025-10-11

Rendez-vous à la salle des fêtes de Thérondels !

Les Poleurs du Carladez vous proposent une soirée de performances sous les signes de la générosité et de l’émotion.

Réservation obligatoire au 06 81 95 06 38 5 .

Salle des fêtes Thérondels 12600 Aveyron Occitanie +33 6 81 95 06 38

English :

See you at the Thérondels village hall!

German :

Wir treffen uns im Festsaal von Thérondels!

Italiano :

Ci vediamo alla sala del villaggio di Thérondels!

Espanol :

Nos vemos en el Ayuntamiento de Thérondels

