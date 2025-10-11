Spectacle de pole dance Thérondels
Spectacle de pole dance Thérondels samedi 11 octobre 2025.
Spectacle de pole dance
Salle des fêtes Thérondels Aveyron
Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-10-11
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
Rendez-vous à la salle des fêtes de Thérondels !
Les Poleurs du Carladez vous proposent une soirée de performances sous les signes de la générosité et de l’émotion.
Réservation obligatoire au 06 81 95 06 38 5 .
Salle des fêtes Thérondels 12600 Aveyron Occitanie +33 6 81 95 06 38
English :
See you at the Thérondels village hall!
German :
Wir treffen uns im Festsaal von Thérondels!
Italiano :
Ci vediamo alla sala del villaggio di Thérondels!
Espanol :
Nos vemos en el Ayuntamiento de Thérondels
L’événement Spectacle de pole dance Thérondels a été mis à jour le 2025-09-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)