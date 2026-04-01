Céret

SPECTACLE DE QUELLE COULEUR EST LE VENT ? PAR LAURENCE PAGES DE LA CIE DU PETIT CÔTÉ

2 Rue du Commerce Céret Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 10:30:00

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

10h30 Spectacle De quelle couleur est le vent ? par Laurence Pages de la Cie du petit côté

Public visé tout petit à partir de 12 mois

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2 Rue du Commerce Céret 66400 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 87 21 76

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English :

10h30 ? Show De quelle couleur est le vent? by Laurence Pages of the Cie du petit côté

Target audience: toddlers from 12 months

L’événement SPECTACLE DE QUELLE COULEUR EST LE VENT ? PAR LAURENCE PAGES DE LA CIE DU PETIT CÔTÉ Céret a été mis à jour le 2026-04-07 par VALLESPIR TOURISME