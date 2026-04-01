SPECTACLE DE QUELLE COULEUR EST LE VENT ? PAR LAURENCE PAGES DE LA CIE DU PETIT CÔTÉ Céret
SPECTACLE DE QUELLE COULEUR EST LE VENT ? PAR LAURENCE PAGES DE LA CIE DU PETIT CÔTÉ Céret mercredi 15 avril 2026.
Céret
SPECTACLE DE QUELLE COULEUR EST LE VENT ? PAR LAURENCE PAGES DE LA CIE DU PETIT CÔTÉ
2 Rue du Commerce Céret Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 10:30:00
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
10h30 Spectacle De quelle couleur est le vent ? par Laurence Pages de la Cie du petit côté
Public visé tout petit à partir de 12 mois
.
2 Rue du Commerce Céret 66400 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 87 21 76
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
10h30 ? Show De quelle couleur est le vent? by Laurence Pages of the Cie du petit côté
Target audience: toddlers from 12 months
L’événement SPECTACLE DE QUELLE COULEUR EST LE VENT ? PAR LAURENCE PAGES DE LA CIE DU PETIT CÔTÉ Céret a été mis à jour le 2026-04-07 par VALLESPIR TOURISME
À voir aussi à Céret (Pyrénées-Orientales)
- VISITE GUIDÉE CÉRET TOUTE UNE HISTOIRE Céret 14 avril 2026
- VISITE GUIDÉE CÉRET ENTRE ART ET HISTOIRE Céret 21 avril 2026
- VISITE GUIDÉE CÉRET TOUTE UNE HISTOIRE Céret 28 avril 2026
- VISITE GUIDÉE CÉRET ENTRE ART ET HISTOIRE Céret 5 mai 2026
- VISITE GUIDÉE CÉRET TOUTE UNE HISTOIRE Céret 12 mai 2026