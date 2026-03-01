Spectacle de réouverture du Musée de l’Archerie Crépy-en-Valois

Spectacle de réouverture du Musée de l’Archerie

Rue Gustave Chopinet Crépy-en-Valois Oise

Samedi 28 mars 2026

16h30 (à l’issue du Carnavalois)

En famille

Les comédiens de ce spectacle comique, décomplexé et interactif, invitent les spectateurs à venir assister à la pendaison de deux criminels.

Ces deux pirates, corde au cou, tentent de gagner du temps en sympathisant avec leurs bourreaux et se lancent dans le récit de leur épopée en vue de rejoindre Libertalia, une île utopique fondée sur la liberté, l’égalité et la rébellion.

Alternant humour et tension dramatique, ce spectacle interroge sur la lutte des classes, la place des femmes et les marches du pouvoir.

De navire, le décor devient potence au gré de l’aventure de ces pirates devenus bandits après avoir été abandonnés par la monarchie.

Grâce au chant, à l’escrime et au jeu d’acteur, les comédiens de la Kabane Kompagnie parviennent à transporter le public dans l’univers légendaire de la piraterie tout en lui donnant une consonnance très contemporaine.

Pour l’occasion, les collections permanentes du musée sont accessibles gratuitement de 14h à 18h.

Ce spectacle aura lieu à l’issu du Carnavalois, après le goûter !

Rue Gustave Chopinet Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France +33 3 44 59 21 97 musee@crepyenvalois.fr

English :

Saturday, March 28, 2026

4:30 pm (after the Carnavalois)

With the family

Free

The comedians of this relaxed, interactive comedy show invite spectators to witness the hanging of two criminals.

With their necks tied, the two pirates try to gain time by sympathizing with their executioners, and launch into the story of their epic journey to Libertalia, a utopian island founded on freedom, equality and rebellion.

Alternating humor and dramatic tension, this show raises questions about class struggle, the place of women and the march of power.

The set changes from a ship to a gallows as the pirates become bandits after being abandoned by the monarchy.

Through singing, fencing and acting, the Kabane Kompagnie?s actors transport the audience into the legendary world of piracy, while giving it a contemporary twist.

For the occasion, the museum?s permanent collections are open to the public free of charge from 2pm to 6pm.

This show will take place at the end of the Carnavalois, after the snack!

