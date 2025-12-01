Spectacle de Rodrigue au 20/35 Le 20/35 Aix-en-Provence

Spectacle de Rodrigue au 20/35

Samedi 13 décembre 2025 de 19h à 22h. Le 20/35 59d Bd de la République Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 24 – 24 – 24 EUR

Début : 2025-12-13 19:00:00

fin : 2025-12-13 22:00:00

2025-12-13

Depuis six ans sur scène, Rodrigue a affiné son regard celui du gars qui a vu la routine du boulot, le stress, les hiérarchies, mais aussi les petites absurdités qui font sourire… ou grincer.

Ici, l’humour devient une arme douce pour rire de nos propres faiblesses, de nos styles de vannes, de ce qui passe ou pas dans les conversations. Et quand les grands bouleversements de notre époque pointent à l’horizon, il y voit une belle occasion de prendre du recul… et de se marrer.



Programme

à 19h Ouverture des portes, accueil en musique et bar/restauration

à 20h30 Spectacle de Rodrigue



Soirées déconseillées aux -16 ans et interdite au -12 ans.

Certaines blagues peuvent heurter la sensibilité des mineurs.



Placement libre dans la salle de spectacle (Pour vous garantir la meilleure expérience Être là au moins 30mn avant le lancement du spectacle) .

Le 20/35 59d Bd de la République Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Over the past six years on stage, Rodrigue has honed his eye: the eye of a guy who’s seen the routine of the job, the stress, the hierarchies, but also the little absurdities that make you smile… or cringe.

German :

In den sechs Jahren auf der Bühne hat Rodrigue seinen Blick geschärft: den des Typen, der die Arbeitsroutine, den Stress, die Hierarchien, aber auch die kleinen Absurditäten gesehen hat, die einen zum Schmunzeln… oder zum Grinsen bringen.

Italiano :

In questi sei anni di palcoscenico, Rodrigue ha affilato il suo occhio: l’occhio di uno che ha visto la routine del lavoro, lo stress, le gerarchie, ma anche le piccole assurdità che fanno sorridere… o rabbrividire.

Espanol :

Durante los últimos seis años sobre el escenario, Rodrigue ha afinado su ojo: el de un tipo que ha visto la rutina del trabajo, el estrés, las jerarquías, pero también los pequeños absurdos que te hacen sonreír… o estremecerte.

