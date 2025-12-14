Spectacle de Roman Doduik au Théâtre Jean Richard à Niort Théâtre Jean-Richard Niort
Spectacle de Roman Doduik au Théâtre Jean Richard à Niort Théâtre Jean-Richard Niort samedi 17 janvier 2026.
Théâtre Jean-Richard 202 Avenue Saint-Jean d’Angély Niort Deux-Sèvres
Humoriste de la nouvelle scène stand-up, Roman Doduik s’est imposé auprès du grand public grâce à ses vidéos virales, mais aussi par une vraie crédibilité scénique sur scène. Son spectacle propose un stand-up incisif, transgénérationnel et très actuel, mêlant autodérision, regard sociétal et énergie communicative.
Durée 1h20 Tout public dès 10 ans. .
Théâtre Jean-Richard 202 Avenue Saint-Jean d’Angély Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 21 03 56
