Parc Georges Regnauld 51 rue Hervé Léguillon Bernières-sur-Mer Calvados

Début : 2025-08-06 20:30:00

fin : 2025-08-06 22:00:00

2025-08-06

Ils se moquent de l’autorité et des convenances et s’amusent à casser l’insupportable monotonie du monde

La municipalité vous propose, une nouvelle formule avec les Histrions du mercredi, des spectacles de rues gratuits, en juillet et en août, à 20h30 dans le parc Georges Regnauld (repli à la salle de la mer en cas d’intempéries)

Incognito c’est l’histoire de deux imbéciles, ils sont sales, n’ont rien et regardent passer le monde avec leurs yeux de traviole, ils sont là incognitos et comme vous aussi vous êtes là ils vont en profiter et s’amuser avec quelques vieilles boîtes quelques bouts de ficelle et quelques gamins si y’en a qui traînent. Ils se moquent de l’autorité et des convenances et s’amusent à casser l’insupportable monotonie du monde. .

Parc Georges Regnauld 51 rue Hervé Léguillon Bernières-sur-Mer 14990 Calvados Normandie +33 2 31 96 45 47 contact@bernieres-sur-mer.com

They make a mockery of authority and propriety and have fun breaking the unbearable monotony of the world

Sie machen sich über Autorität und Anstand lustig und haben Spaß daran, die unerträgliche Eintönigkeit der Welt zu durchbrechen

Si fanno beffe dell’autorità e della correttezza e si divertono a rompere l’insopportabile monotonia del mondo

Se burlan de la autoridad y la corrección y se divierten rompiendo la insoportable monotonía del mundo

