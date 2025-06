Spectacle de rue Inter.dire avec la Cie « Cheval des 3 » – Devant la mairie de Peyrins Peyrins 19 juin 2025 18:00

Drôme

Spectacle de rue Inter.dire avec la Cie « Cheval des 3 » Devant la mairie de Peyrins 3 Place du Champ de Mars Peyrins Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-19 18:00:00

fin : 2025-06-19

Date(s) :

2025-06-19

Inter.dire organise un spectacle de rue avec la Compagnie « Cheval des 3 » un spectacle proposé par les élèves des écoles primaires de Valherbasse, St Christophe et le Laris et Saint Michel sur Savasse qui vont se produire à Peyrins.

.

Devant la mairie de Peyrins 3 Place du Champ de Mars

Peyrins 26380 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 67 27 88 77 archipel440@gmail.com

English :

Inter.dire is organizing a street show with the Compagnie « Cheval des 3 »: a show put on by pupils from the elementary school of Valherbasse, St Christophe et le Laris and Saint Michel sur Savasse, who will be performing in Peyrins.

German :

Inter.dire organisiert ein Straßentheaterstück mit der Compagnie « Cheval des 3 »: Eine Aufführung, die von den Schülern der Grundschulen Valherbasse, St Christophe et le Laris und Saint Michel sur Savasse vorgeschlagen wird, die in Peyrins auftreten werden.

Italiano :

Inter.dire organizza uno spettacolo di strada con la Compagnie « Cheval des 3 »: uno spettacolo realizzato dagli alunni delle scuole elementari di Valherbasse, St Christophe et le Laris e Saint Michel sur Savasse, che si esibiranno a Peyrins.

Espanol :

Inter.dire organiza un espectáculo de calle con la Compagnie « Cheval des 3 »: un espectáculo a cargo de alumnos de las escuelas primarias de Valherbasse, St Christophe et le Laris y Saint Michel sur Savasse, que actuarán en Peyrins.

L’événement Spectacle de rue Inter.dire avec la Cie « Cheval des 3 » Peyrins a été mis à jour le 2025-06-11 par Valence Romans Tourisme