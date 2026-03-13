Spectacle de rue Le Chienchien des Babaskerville Noyers-Auzécourt
Spectacle de rue Le Chienchien des Babaskerville Noyers-Auzécourt vendredi 3 juillet 2026.
Spectacle de rue Le Chienchien des Babaskerville
Noyers-Auzécourt Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Spectacle de Rue Le Chienchien des Babaskerville par la Cie la Rouille.
Près de la mairie.
Réservation conseillée.
Offert par la COPARYTout public
0 .
Noyers-Auzécourt 55800 Meuse Grand Est +33 3 29 78 75 69 culture@copary.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Street show Le Chienchien des Babaskerville by Cie la Rouille.
Near the town hall.
Reservations recommended.
Offered by COPARY
L’événement Spectacle de rue Le Chienchien des Babaskerville Noyers-Auzécourt a été mis à jour le 2026-03-13 par OT SUD MEUSE