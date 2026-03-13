Spectacle de rue Le Chienchien des Babaskerville Noyers-Auzécourt

Spectacle de rue Le Chienchien des Babaskerville Noyers-Auzécourt 2026-07-03

Spectacle de rue Le Chienchien des Babaskerville Noyers-Auzécourt vendredi 3 juillet 2026.

Spectacle de rue Le Chienchien des Babaskerville

Noyers-Auzécourt Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-07-03

Date(s) :
2026-07-03

Spectacle de Rue Le Chienchien des Babaskerville par la Cie la Rouille.
Près de la mairie.
Réservation conseillée.
Offert par la COPARYTout public
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Noyers-Auzécourt 55800 Meuse Grand Est +33 3 29 78 75 69  culture@copary.fr

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English :

Street show Le Chienchien des Babaskerville by Cie la Rouille.
Near the town hall.
Reservations recommended.
Offered by COPARY

L’événement Spectacle de rue Le Chienchien des Babaskerville Noyers-Auzécourt a été mis à jour le 2026-03-13 par OT SUD MEUSE