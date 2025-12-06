Spectacle de rue Le Noël des bergers Rouffach

Spectacle de rue Le Noël des bergers

Place de la République Rouffach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-06 14:30:00

fin : 2025-12-13 15:00:00

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-13

La Compagnie des Regains fait revivre la magie de Noël avec cornemuses, hautbois et tambours !

Un défilé musical costumé, entre traditions médiévales et chants de Noël, pour enchanter petits et grands.

Place de la République Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 53 15 info@tourisme-eguisheim-rouffach.com

English :

The Compagnie des Regains brings the magic of Christmas to life with bagpipes, oboes and drums!

A costumed musical parade, combining medieval traditions and Christmas carols, to enchant young and old alike.

German :

Die Compagnie des Regains lässt mit Dudelsäcken, Oboen und Trommeln den Zauber der Weihnacht wieder aufleben!

Eine musikalische Kostümparade zwischen mittelalterlichen Traditionen und Weihnachtsliedern wird Groß und Klein verzaubern.

Italiano :

La Compagnie des Regains fa rivivere la magia del Natale con cornamuse, oboi e tamburi!

Una parata musicale in costume, che unisce tradizioni medievali e canti natalizi, per incantare grandi e piccini.

Espanol :

La Compagnie des Regains hace revivir la magia de la Navidad con gaitas, oboes y tambores

Un desfile musical disfrazado, que combina tradiciones medievales y villancicos, para encantar a grandes y pequeños.

