Spectacle de rue Le Noël des bergers Rouffach
Spectacle de rue Le Noël des bergers Rouffach samedi 6 décembre 2025.
Spectacle de rue Le Noël des bergers
Place de la République Rouffach Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-12-06 14:30:00
fin : 2025-12-13 15:00:00
Date(s) :
2025-12-06 2025-12-13
La Compagnie des Regains fait revivre la magie de Noël avec cornemuses, hautbois et tambours !
Un défilé musical costumé, entre traditions médiévales et chants de Noël, pour enchanter petits et grands.
La Compagnie des Regains fait revivre la magie de Noël avec cornemuses, hautbois et tambours !
Un défilé musical costumé, entre traditions médiévales et chants de Noël, pour enchanter petits et grands. 0 .
Place de la République Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 53 15 info@tourisme-eguisheim-rouffach.com
English :
The Compagnie des Regains brings the magic of Christmas to life with bagpipes, oboes and drums!
A costumed musical parade, combining medieval traditions and Christmas carols, to enchant young and old alike.
German :
Die Compagnie des Regains lässt mit Dudelsäcken, Oboen und Trommeln den Zauber der Weihnacht wieder aufleben!
Eine musikalische Kostümparade zwischen mittelalterlichen Traditionen und Weihnachtsliedern wird Groß und Klein verzaubern.
Italiano :
La Compagnie des Regains fa rivivere la magia del Natale con cornamuse, oboi e tamburi!
Una parata musicale in costume, che unisce tradizioni medievali e canti natalizi, per incantare grandi e piccini.
Espanol :
La Compagnie des Regains hace revivir la magia de la Navidad con gaitas, oboes y tambores
Un desfile musical disfrazado, que combina tradiciones medievales y villancicos, para encantar a grandes y pequeños.
L’événement Spectacle de rue Le Noël des bergers Rouffach a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach