Spectacle de rue Les Misérables Badonviller

Spectacle de rue Les Misérables Badonviller samedi 20 septembre 2025.

Place du Château de Famine Badonviller Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
8
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-09-20 18:30:00
fin : 2025-09-20

Date(s) :
2025-09-20

En septembre, le service Culture de la Communauté de Communes de Vezouze en Piémont accueille le spectacle « Les Misérables » de la Compagnie L’Accord des On. venez découvrir une adaptation burlesque, drôle et émouvante, interprétée par 5 comédiennes et comédiens plein d’énergie! À partir de 6 ans. Tarif: 8€ par personne ; gratuit pour les moins de 18 ans.
Informations et réservations au 03 83 71 45 84 ou par mail à charlotte.benard@ccvp.frTout public
Place du Château de Famine Badonviller 54540 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 71 45 84 

English :

In September, the Culture department of the Communauté de Communes de Vezouze en Piémont is hosting « Les Misérables » by Compagnie L?Accord des On. Come and discover a burlesque, funny and moving adaptation, performed by 5 energetic actors! Ages 6 and up. Price: 8? per person; free for under-18s.
Information and reservations on 03 83 71 45 84 or by e-mail at charlotte.benard@ccvp.fr

German :

Im September empfängt die Kulturabteilung der Communauté de Communes de Vezouze en Piémont das Stück « Les Misérables » der Compagnie L?Accord des On. Entdecken Sie eine burleske, lustige und bewegende Adaption, die von 5 energiegeladenen Schauspielerinnen und Schauspielern aufgeführt wird! Ab 6 Jahren. Preis: 8? pro Person; für Kinder unter 18 Jahren kostenlos.
Informationen und Reservierungen unter 03 83 71 45 84 oder per E-Mail an charlotte.benard@ccvp.fr

Italiano :

A settembre, il Dipartimento Cultura della Communauté de Communes de Vezouze en Piémont ospiterà « Les Misérables » della Compagnie L’Accord des On. Venite a scoprire un adattamento burlesco, divertente e commovente, interpretato da 5 energici attori! Per bambini dai 6 anni in su. Prezzo: 8 euro a persona; gratis per i minori di 18 anni.
Informazioni e prenotazioni al numero 03 83 71 45 84 o via e-mail a charlotte.benard@ccvp.fr

Espanol :

En septiembre, el Departamento de Cultura de la Communauté de Communes de Vezouze en Piémont acogerá « Los Miserables » de la Compagnie L’Accord des On. ¡Venga a descubrir una adaptación burlesca, divertida y conmovedora, interpretada por 5 enérgicos actores! Para niños a partir de 6 años. Precio: 8 euros por persona; gratuito para los menores de 18 años.
Información y reservas en el 03 83 71 45 84 o por correo electrónico a charlotte.benard@ccvp.fr

L’événement Spectacle de rue Les Misérables Badonviller a été mis à jour le 2025-09-01 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS