Spectacle de rue, « PIAF » L'Aiguillon-la-Presqu'île 1 août 2025 11:00

Vendée

Spectacle de rue, « PIAF » Square de la Mairie L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-01 11:00:00

fin : 2025-08-01

Date(s) :

2025-08-01

La compagnie » Stiven Cigalle » vous présente son spectacle de rue « PIAF » en paralèlle du marché de l’Aiguillon-sur-Mer

Venez découvrir un nouveau spectacle de rue sur le square de la mairie, en plein cœur du marché de l’Aiguillon-sur-Mer.

La compagnie » Stiven Cigalle » vous présente son spectacle de rue « PIAF ».

Bernard Colvert, ornithologue passionné et nouveau président de l’association « Un oiseau pour ami, un oiseau pour la vie », vient présenter avec ferveur sa première conférence. Il tente au mieux de vous faire découvrir le monde merveilleux des piafs, mais sa volonté de bien-faire n’a d’égal que sa maladresse… C’est un véritable parcours du combattant qu’il va devoir affronter pour mener à bien cette conférence. .

Square de la Mairie

L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 97 19 29 mairie@laiguillonlapresquile.fr

English :

The « Stiven Cigalle » company presents its street show « PIAF » in parallel with the Aiguillon-sur-Mer market

German :

Die Kompanie « Stiven Cigalle » präsentiert Ihnen ihr Straßentheaterstück « PIAF » parallel zum Markt in L’Aiguillon-sur-Mer

Italiano :

La società « Stiven Cigalle » presenta il suo spettacolo di strada « PIAF » accanto al mercato di Aiguillon-sur-Mer

Espanol :

La empresa « Stiven Cigalle » presenta su espectáculo de calle « PIAF » junto al mercado de Aiguillon-sur-Mer

