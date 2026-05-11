Spectacle de rue Quand les rivières auront des dents Terrasse de l’Hôtel de Ville Dax

Dax

Spectacle de rue Quand les rivières auront des dents

Terrasse de l’Hôtel de Ville Square Max Moras Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 11:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Trois V.R.P. maladroits, vous invitent sur les bords de la rivière pour faire la promotion de l’écologie et des professionnels qui la mettent en œuvre. Pour ce faire ils vont faire appel à leurs talents (limités) et surtout à une histoire Le monstre dégueu qui fout les chocottes.

Un spectacle absurde et burlesque pour parler écologie et qualité des cours d’eau.

Dans le cadre de la semaine nationale des Rivières. .

Terrasse de l’Hôtel de Ville Square Max Moras Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Spectacle de rue Quand les rivières auront des dents

L’événement Spectacle de rue Quand les rivières auront des dents Dax a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Grand Dax