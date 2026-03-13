Spectacle de rue Remennecourt
Spectacle de rue Remennecourt vendredi 4 septembre 2026.
Spectacle de rue
Remennecourt Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-04 18:45:00
fin : 2026-09-04
Date(s) :
2026-09-04
Informations à venir…
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Offert par la COPARY.Tout public
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Remennecourt 55800 Meuse Grand Est +33 3 29 78 75 69 culture@copary.fr
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L’événement Spectacle de rue Remennecourt a été mis à jour le 2026-03-13 par OT SUD MEUSE