Spectacle de rue « Univers sali » Les histrions du mercredi Parc Georges Regnauld Bernières-sur-Mer

Spectacle de rue « Univers sali » Les histrions du mercredi Parc Georges Regnauld Bernières-sur-Mer mercredi 13 août 2025.

Spectacle de rue « Univers sali » Les histrions du mercredi

Parc Georges Regnauld 51 rue Hervé Léguillon Bernières-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-13 20:30:00

fin : 2025-08-13 22:00:00

Date(s) :

2025-08-13

Une pièce burlesque sur la petite humanité des gens ordinaires. Drôle, tendre, loufoque, poétique aussi

La municipalité vous propose, une nouvelle formule avec les Histrions du mercredi, des spectacles de rues gratuits, en juillet et en août, à 20h30 dans le parc Georges Regnauld (repli à la salle de la mer en cas d’intempéries)

Univers sali c’est l’histoire d’un Vendeur en porte à porte, Jean Fongible qui erre depuis 17 ans dans la rue, tiraillé entre la peur de décevoir sa femme et les souvenirs d’un amour inachevé.

Chaque jour, il échoue inexorablement au bar du coin, Chez Dédé , où sa solitude se partage avec les habitués et s’efface pour quelques instants. Ce refuge abrite des personnages étonnants ; on rit, on s’attendrit, on s’attache.

Et puis, petit à petit, à travers des valises mystérieuses et des pop-up colorés, l’histoire de Jean se révèle…

Une pièce burlesque sur la petite humanité des gens ordinaires. Drôle, tendre, loufoque, poétique aussi. .

Parc Georges Regnauld 51 rue Hervé Léguillon Bernières-sur-Mer 14990 Calvados Normandie +33 2 31 96 45 47 contact@bernieres-sur-mer.com

English : Spectacle de rue « Univers sali » Les histrions du mercredi

A burlesque play about the small humanity of ordinary people. Funny, tender, zany, poetic too

German : Spectacle de rue « Univers sali » Les histrions du mercredi

Ein burleskes Stück über die kleine Menschheit der gewöhnlichen Menschen. Lustig, zärtlich, skurril, poetisch auch

Italiano :

Una commedia slapstick sulla piccola umanità della gente comune. Divertente, tenero, stravagante e anche poetico

Espanol :

Una obra burlesca sobre la pequeña humanidad de la gente corriente. Divertida, tierna, alocada y también poética

L’événement Spectacle de rue « Univers sali » Les histrions du mercredi Bernières-sur-Mer a été mis à jour le 2025-07-29 par Calvados Attractivité