Spectacle de Sarah Schwab Du rêve à la réalité avenue du 14 juillet 1789 Montélimar

Spectacle de Sarah Schwab Du rêve à la réalité

avenue du 14 juillet 1789 Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar Drôme

Tarif : 36 – 36 – 36 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 20:00:00

fin : 2026-02-26 22:00:00

Date(s) :

2026-02-26

Du rêve à la réalité est un spectacle unique d’imitations toutes plus bluffantes les unes que les autres.

.

avenue du 14 juillet 1789 Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 79 20 palaisdescongres@montelimar-agglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Du rêve à la réalité is a unique show of imitations, each more stunning than the last.

L’événement Spectacle de Sarah Schwab Du rêve à la réalité Montélimar a été mis à jour le 2025-12-20 par Montélimar Tourisme Agglomération