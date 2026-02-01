Spectacle de Sarah Schwab Du rêve à la réalité avenue du 14 juillet 1789 Montélimar
Spectacle de Sarah Schwab Du rêve à la réalité avenue du 14 juillet 1789 Montélimar jeudi 26 février 2026.
Spectacle de Sarah Schwab Du rêve à la réalité
avenue du 14 juillet 1789 Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar Drôme
Tarif : 36 – 36 – 36 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-26 20:00:00
fin : 2026-02-26 22:00:00
Date(s) :
2026-02-26
Du rêve à la réalité est un spectacle unique d’imitations toutes plus bluffantes les unes que les autres.
.
avenue du 14 juillet 1789 Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 79 20 palaisdescongres@montelimar-agglo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Du rêve à la réalité is a unique show of imitations, each more stunning than the last.
L’événement Spectacle de Sarah Schwab Du rêve à la réalité Montélimar a été mis à jour le 2025-12-20 par Montélimar Tourisme Agglomération