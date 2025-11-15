Spectacle de sketchs Salles-la-Source

Spectacle de sketchs

Souyri Salles-la-Source Aveyron

Le samedi 15 novembre, Bruits de couloir nous présente son spectacle de sketchs à Souyri.

Venez nombreux pour cette soirée délirante pendant laquelle Bruits de couloirs nous présentera son spectacle de sketchs 100 gènes .

Rendez-vous à 20h45 à la salle des fêtes de Souyri. 7 .

Souyri Salles-la-Source 12330 Aveyron Occitanie +33 6 86 82 87 46

English :

On Saturday November 15, Bruits de couloir presents its sketch show at Souyri.

German :

Am Samstag, den 15. November, präsentiert Bruits de couloir seine Sketchshow in Souyri.

Italiano :

Sabato 15 novembre, Bruits de couloir presenta il suo spettacolo di sketch a Souyri.

Espanol :

El sábado 15 de noviembre, Bruits de couloir presenta su espectáculo de sketches en Souyri.

