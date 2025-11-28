Spectacle de sketchs, Vie de village Potins sur la place Salle Culturelle les Pictons Saint-Denis-du-Payré

Spectacle de sketchs, Vie de village Potins sur la place

Salle Culturelle les Pictons Rue du 8 Mai 1945 Saint-Denis-du-Payré Vendée

Début : 2025-11-28 20:30:00

Comédie et humour. Spectacle proposé par La troupe Tous en scène.

L’histoire… c’est dans le titre!!! Petit village sympathique à vivre, où tout le monde se connaît… Mais entre les difficultés de compréhensions, des administrés pas toujours à l’écoute, des visiteurs pas forcément les bienvenues, un maire débordé, mais bien aider par sa secrétaire, le petit café qui permet quelques ragots, la liste est longue… 40 personnages pour 13 comédiens… Entre scénettes, sketchs, chants, une soirée pleine d’humour sur une place de village bien sympathique.

‘Vie de village : potins sur la place’, une soirée juste pour rigoler !

Bar et pâtisseries sur place .

Salle Culturelle les Pictons Rue du 8 Mai 1945 Saint-Denis-du-Payré 85580 Vendée Pays de la Loire

English :

Comedy and humor. Show proposed by the troupe Tous en scène.

German :

Komödie und Humor. Die Aufführung wird von der Truppe Tous en scène angeboten.

Italiano :

Commedia e umorismo. Spettacolo proposto dalla troupe Tous en scène.

Espanol :

Comedia y humor. Espectáculo propuesto por la compañía Tous en scène.

