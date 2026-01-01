Spectacle de Slam avec Yannick Nédélec

Avenue de la Foire Saint-Branchs Indre-et-Loire

Tarif : 13 – 13 – EUR

13

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 20:30:00

fin : 2026-01-24 21:45:00

Date(s) :

2026-01-24

Humoriste et poète, Yannick Nédelec est sans doute le slameur le plus titrè en France. Mais plus important que de collectionner les médailles dans les grands tournois, l’essentiel est d’enthousiasmer le public avec un One Man Show d’une grande originalité.

Samedi 24 Janvier 20h30

Yannick NEDELEC

En combinant l’écriture poétique et le sens du sketch, la force des mots et le goût de la performance, la malice d’auteur et l’expérience de l’acteur, le slam devient une véritable fête. 13 .

Avenue de la Foire Saint-Branchs 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 62 57 69 34 patrice.beyrand@free.fr

English :

Humorist and poet, Yannick Nédelec is undoubtedly the most successful slammer in France. But more important than collecting medals in the big tournaments, the most important thing is to enthrall the audience with a highly original One Man Show.

L’événement Spectacle de Slam avec Yannick Nédélec Saint-Branchs a été mis à jour le 2026-01-06 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme