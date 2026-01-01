Spectacle de Slam avec Yannick Nédélec Saint-Branchs
Spectacle de Slam avec Yannick Nédélec Saint-Branchs samedi 24 janvier 2026.
Spectacle de Slam avec Yannick Nédélec
Avenue de la Foire Saint-Branchs Indre-et-Loire
Tarif : 13 – 13 – EUR
13
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-01-24 20:30:00
fin : 2026-01-24 21:45:00
2026-01-24
Humoriste et poète, Yannick Nédelec est sans doute le slameur le plus titrè en France. Mais plus important que de collectionner les médailles dans les grands tournois, l’essentiel est d’enthousiasmer le public avec un One Man Show d’une grande originalité.
Samedi 24 Janvier 20h30
Yannick NEDELEC
En combinant l’écriture poétique et le sens du sketch, la force des mots et le goût de la performance, la malice d’auteur et l’expérience de l’acteur, le slam devient une véritable fête. 13 .
Avenue de la Foire Saint-Branchs 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 62 57 69 34 patrice.beyrand@free.fr
English :
Humorist and poet, Yannick Nédelec is undoubtedly the most successful slammer in France. But more important than collecting medals in the big tournaments, the most important thing is to enthrall the audience with a highly original One Man Show.
