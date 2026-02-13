Spectacle de Slam Mérézel Café de la Forge Guillac

Spectacle de Slam Mérézel

Café de la Forge 1 rue du Rocher Guillac Morbihan

2026-03-07 20:30:00

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Avec humour et mordant, Mérézel se livre sans filtre sur les multiples facettes de la vie d’une femme fille, mère, amie, amante. Prenez place dans son salon elle partage avec vous un univers intime et pétillant, traversé par la joie, la colère et le plaisir…A 20h30. .

+33 2 56 21 97 12

