Spectacle de slam Pour les hommes (qui pensent être des mecs bien) Place Henri Miller Toul

Spectacle de slam Pour les hommes (qui pensent être des mecs bien)

Place Henri Miller CSC Site André Malraux Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-03-10 18:30:00

fin : 2026-03-10

Date(s) :

2026-03-10

Entrée gratuite Réservation conseillée auprès de la médiathèque Les Remp’Arts

Une proposition théâtrale engagée qui interroge avec finesse et humour les stéréotypes de genre et les représentations masculines contemporaines.

Par Tanguy R. Bitariho

Suivi d’un verre de l’amitiéTout public

Place Henri Miller CSC Site André Malraux Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 65 83 83

English :

Free admission Reservations recommended at Les Remp’Arts media library

A committed theatrical proposition that questions gender stereotypes and contemporary masculine representations with finesse and humor.

By Tanguy R. Bitariho

Followed by a friendly drink

