Spectacle de son et lumière Murmures d’étoiles Place Saint-Michel Limoges

Spectacle de son et lumière Murmures d’étoiles

Place Saint-Michel Basilique Saint-Michel Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28

fin : 2025-12-28

Date(s) :

2025-11-28

La lumière n’est jamais seulement lumière elle est flamme ancestrale, geste patient, mémoire séculaire d’excellence et de savoir-faire Émaux en fusion, vitraux phosphorescents, céramiques rutilantes, porcelaines en murmure. En 8 tableaux, le feu créatif illumine la façade de la basilique Saint Michel, telle une myriade d’étincelles éternelles, un fragment du beau, un souffle féérique. Une symphonie visuelle qui raconte que la magie de Noël est de retour… Projection de 10 minutes environ, en boucle, sur la façade de la basilique Saint-Michel. .

Place Saint-Michel Basilique Saint-Michel Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 64 71 sonia.tartiere@limoges.fr

