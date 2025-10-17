Spectacle de Stand Up #2 Cattenom

Spectacle de Stand Up #2 Cattenom vendredi 17 octobre 2025.

Spectacle de Stand Up #2

Avenue du Général De Gaulle Cattenom Moselle

Retrouvez Julien Strelzyk et sa bande pour ce spectacle de stand up !

Présenté dans le cadre du Projet Éloquence, la CCCE vous propose de découvrir les univers comiques de six humoristes Julien STRELZYK, déjà connu dans le territoire pour son spectacle France vs. Luxembourg , Vincent VAN PARYS, Cyrielle KNOEPFEL, François BARTHELEMY, Shayan MEHR, et en tête d’affiche, Donel JACK’SMAN, figure incontournable du stand-up français.

Sur réservations via le site de la CCCE.Tout public

Avenue du Général De Gaulle Cattenom 57570 Moselle Grand Est +33 3 82 55 42 13 accueil@cc-ce.com

English :

Join Julien Strelzyk and his band for this stand-up show!

Presented as part of the Eloquence Project, the CCCE invites you to discover the comic worlds of six comedians: Julien STRELZYK, already well-known in the region for his show France vs. Luxembourg , Vincent VAN PARYS, Cyrielle KNOEPFEL, François BARTHELEMY, Shayan MEHR, and headliner Donel JACK?SMAN, a key figure in French stand-up.

Reservations required via the CCCE website.

German :

Treffen Sie Julien Strelzyk und seine Bande bei dieser Stand-up-Show!

Präsentiert im Rahmen des Projekts Eloquence, bietet Ihnen die CCCE die Möglichkeit, die komischen Welten von sechs Humoristen zu entdecken: Julien STRELZYK, der in der Region bereits durch seine Show France vs. Luxembourg bekannt ist, Vincent VAN PARYS, Cyrielle KNOEPFEL, François BARTHELEMY, Shayan MEHR und als Headliner Donel JACK?SMAN, eine unumgängliche Figur der französischen Stand-up-Szene.

Reservierungen sind über die Website der CCCE möglich.

Italiano :

Unitevi a Julien Strelzyk e alla sua banda per questo spettacolo di stand-up!

Nell’ambito del progetto Eloquence, il CCCE vi invita a scoprire il mondo comico di sei comici: Julien STRELZYK, già noto nella regione per il suo spettacolo Francia contro Lussemburgo , Vincent VAN PARYS, Cyrielle KNOEPFEL, François BARTHELEMY, Shayan MEHR e l’headliner Donel JACK?SMAN, figura di spicco della stand-up comedy francese.

Prenotazione obbligatoria tramite il sito web del CCCE.

Espanol :

Únase a Julien Strelzyk y su pandilla en este espectáculo de monólogos

Presentado en el marco del Proyecto Elocuencia, el CCCE le invita a descubrir el universo cómico de seis cómicos: Julien STRELZYK, ya conocido en la región por su espectáculo Francia contra Luxemburgo , Vincent VAN PARYS, Cyrielle KNOEPFEL, François BARTHELEMY, Shayan MEHR, y Donel JACK?SMAN, cabeza de cartel del stand-up comedy francés.

Reserva obligatoria en el sitio web del CCCE.

