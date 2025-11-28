Spectacle de Stand Up #3 Olivier De Benoist Rue d’Hettange Kanfen

Spectacle de Stand Up #3 Olivier De Benoist

Vendredi 2025-11-28 20:30:00

Assistez au dernier spectacle de Stand Up de l’année organisé sur le territoire communautaire.

Comme il est de coutume pour clôturer le Projet Eloquence et la saison culturelle 2025, la CCCE convie un artiste de renom il s’agit de l’humoriste Olivier de Benoist, qui interprètera son spectacle Le Droit au Bonheur . Dans ce seul-en-scène aussi drôle qu’inspirant, Olivier de Benoist se lance dans une quête éperdue de la félicité. A travers tous les conseils divers et variés du monde moderne pour transformer nos existences mornes et tristes en chemins bordés de roses, Olivier de Benoist va tout essayer pour débusquer le bonheur de sa cachette…

Entrée sur réservation uniquement. Conseillé pour les plus de 9 ans.Tout public

Rue d’Hettange Gymnase communautaire Kanfen 57330 Moselle Grand Est +33 3 82 82 05 60 accueil@cc-ce.com

English :

Attend the last Stand Up show of the year organized in the community.

As is customary for the closing of the Eloquence Project and the 2025 cultural season, the CCCE is inviting a renowned artist: comedian Olivier de Benoist, who will perform his show Le Droit au Bonheur (The Right to Happiness). In this funny and inspiring one-man show, Olivier de Benoist embarks on a frantic quest for happiness. Using the modern world’s many and varied tips for transforming our dull, sad lives into rose-lined paths, Olivier de Benoist will try everything in his power to flush happiness from its hiding place?

Admission by reservation only. Recommended for ages 9 and up.

German :

Besuchen Sie die letzte Stand Up-Show des Jahres, die auf dem Gebiet der Gemeinschaft organisiert wird.

Wie üblich zum Abschluss des Projekts Eloquence und der Kultursaison 2025 lädt die CCCE einen renommierten Künstler ein: den Humoristen Olivier de Benoist, der sein Stück Le Droit au Bonheur (Das Recht auf Glück) aufführen wird. In diesem ebenso witzigen wie inspirierenden Bühnenstück begibt sich Olivier de Benoist auf eine verzweifelte Suche nach dem Glück. Mit all den verschiedenen Ratschlägen der modernen Welt, die unser tristes und trauriges Leben in rosengesäumte Wege verwandeln sollen, wird Olivier de Benoist alles versuchen, um das Glück aus seinem Versteck zu locken

Eintritt nur mit Reservierung. Empfohlen für Kinder ab 9 Jahren.

Italiano :

Assistete all’ultimo spettacolo di Stand Up dell’anno organizzato nella comunità.

Come di consueto alla fine del Progetto Eloquenza e della stagione culturale 2025, il CCCE invita un artista di fama: il comico Olivier de Benoist, che si esibirà con il suo spettacolo Le Droit au Bonheur . In questo divertente e stimolante one-man show, Olivier de Benoist si imbarca in una frenetica ricerca della felicità. Utilizzando tutti i vari e svariati consigli del mondo moderno per trasformare le nostre vite noiose e tristi in sentieri di rose, Olivier de Benoist tenterà di tutto per stanare la felicità dal suo nascondiglio?

Ingresso solo su prenotazione. Consigliato ai bambini a partire dai 9 anni.

Espanol :

Asista al último espectáculo de Stand Up del año organizado en la comunidad.

Como es habitual al final del Proyecto Elocuencia y de la temporada cultural 2025, el CCCE invita a un artista de renombre: el cómico Olivier de Benoist, que representará su espectáculo Le Droit au Bonheur . En este divertido e inspirador espectáculo unipersonal, Olivier de Benoist se embarca en una frenética búsqueda de la felicidad. Utilizando todos los consejos del mundo moderno para transformar nuestras aburridas y tristes vidas en caminos de rosas, Olivier de Benoist lo intentará todo para sacar la felicidad de su escondite..

Entrada previa reserva. Recomendado a partir de 9 años.

