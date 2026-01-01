Spectacle de stand-up Confidences Gênantes de Laurent Garbarino Maison Ritt La Ciotat

Spectacle de stand-up Confidences Gênantes de Laurent Garbarino

Samedi 31 janvier 2026 de 20h30 à 22h. Maison Ritt 585 avenue Joseph Roumanille La Ciotat Bouches-du-Rhône

Début : 2026-01-31 20:30:00

fin : 2026-01-31 22:00:00

2026-01-31

Le spectacle Confidences Gênantes, c’est une rencontre entre un humoriste et son public, sans masque, sans surjeu, mais avec beaucoup de recul et d’auto-dérision..

Laurent Garbarino nous parle de ses maladresses, de ses doutes, de ses tentatives de vivre écolo, de son rapport au célibat et de son parcours atypique d’homme qui rit de tout, surtout de lui-même.

Sous des airs légers, le spectacle aborde aussi des thèmes universels la quête d’identité, la différence, la bienveillance, la sincérité dans les rapports humains.

Un stand-up intime, rythmé, bourré d’énergie et d’émotion. .

Maison Ritt 585 avenue Joseph Roumanille La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 86 18 46 73 maisonritt@gmail.com

English :

The show Confidences Gênantes is an encounter between a comedian and his audience, without masks or exaggeration, but with a great deal of perspective and self-deprecation.

