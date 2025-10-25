Spectacle de Stand-Up de Monsieur Moustache à l’Hôtel des Falaises Hôtel des Falaises Jullouville

Spectacle de Stand-Up de Monsieur Moustache à l’Hôtel des Falaises Hôtel des Falaises Jullouville samedi 25 octobre 2025.

Spectacle de Stand-Up de Monsieur Moustache à l’Hôtel des Falaises

Hôtel des Falaises 45 Avenue Vauban Jullouville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 20:30:00

fin : 2025-10-25 21:45:00

Date(s) :

2025-10-25

Le boulanger humoriste de Carolles Monsieur Moustache revient pour un spectacle combinant humour et terroir plein d’auto-dérision et de nostalgie sur la vie dans la Manche. Rivalité normando-bretonne, monopole Pozzo, querelle de clocher… préparez-vous à rire !

Libre participation. .

Hôtel des Falaises 45 Avenue Vauban Jullouville 50610 Manche Normandie +33 6 23 21 44 46 exploronscarolles@gmail.com

English : Spectacle de Stand-Up de Monsieur Moustache à l’Hôtel des Falaises

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle de Stand-Up de Monsieur Moustache à l’Hôtel des Falaises Jullouville a été mis à jour le 2025-10-14 par OT Granville Terre et Mer