Spectacle de Stand-Up de Monsieur Moustache à l’Hôtel des Falaises Hôtel des Falaises Jullouville

Hôtel des Falaises 45 Avenue Vauban Jullouville Manche
Début : 2025-10-25 20:30:00
fin : 2025-10-25 21:45:00
2025-10-25
Le boulanger humoriste de Carolles Monsieur Moustache revient pour un spectacle combinant humour et terroir plein d’auto-dérision et de nostalgie sur la vie dans la Manche. Rivalité normando-bretonne, monopole Pozzo, querelle de clocher… préparez-vous à rire !
Libre participation. .
Hôtel des Falaises 45 Avenue Vauban Jullouville 50610 Manche Normandie +33 6 23 21 44 46 exploronscarolles@gmail.com
