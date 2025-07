Spectacle de Stand-Up de Monsieur Moustache et Chloé Fortin à La ferme de la Chèvre-Rit Granville

Spectacle de Stand-Up de Monsieur Moustache et Chloé Fortin à La ferme de la Chèvre-Rit Granville mercredi 20 août 2025.

Spectacle de Stand-Up de Monsieur Moustache et Chloé Fortin à La ferme de la Chèvre-Rit

Ferme de la Chèvre-Rit Granville Manche

La ferme de la Chèvre-rit accueille dans sa guinguette Monsieur Moustache ! Le boulanger humoriste, adepte d’un humour local Bien d’chez nous est bien connu des scènes normandes et bretonnes… Il adore jouer avec le public et manier un humour plein d’auto-dérision sur le terroir, la vie de village, les parisiens en vacances… avec la granvillaise Chloé Fortin en première partie !

Participation libre.

Ferme de la Chèvre-Rit Granville 50400 Manche Normandie +33 6 23 21 44 46 lepaindantoine@gmail.com

English : Spectacle de Stand-Up de Monsieur Moustache et Chloé Fortin à La ferme de la Chèvre-Rit

The Chèvre-rit farm welcomes Monsieur Moustache to its guinguette! The baker and comedian, a devotee of local « Bien d’chez nous » humor, is well known on the Normandy and Brittany stages… He loves to play with his audience, using humor full of self-deprecation about the land, village life and Parisians on vacation… with Granvillais Chloé Fortin as opening act!

Free admission.

German :

Die Ferme de la Chèvre-rit begrüßt in ihrem Guinguette Monsieur Moustache! Der humoristische Bäcker und Anhänger des lokalen Humors « Bien d’chez nous » ist auf den Bühnen der Normandie und der Bretagne wohlbekannt… Er liebt es, mit dem Publikum zu spielen und einen selbstironischen Humor über die Region, das Dorfleben und die Pariser im Urlaub zu pflegen… mit der Granvillerin Chloé Fortin als Vorgruppe!

Teilnahme frei.

Italiano :

La fattoria Chèvre-rit accoglie Monsieur Moustache nella sua guinguette! Il panettiere e comico, cultore dell’umorismo locale, è molto conosciuto sui palcoscenici della Normandia e della Bretagna… Ama giocare con il suo pubblico, utilizzando un umorismo pieno di autoironia sulla terra, sulla vita di paese e sui parigini in vacanza… con la granvillese Chloé Fortin come attrice di supporto!

Ingresso libero.

Espanol :

¡La granja Chèvre-rit recibe a Monsieur Moustache en su guinguette! El panadero y cómico, devoto del humor local, es muy conocido en los escenarios de Normandía y Bretaña… Le encanta jugar con su público, con un humor lleno de autocrítica sobre la tierra, la vida en los pueblos y los parisinos de vacaciones… ¡con la granvillais Chloé Fortin como telonera!

Entrada gratuita.

