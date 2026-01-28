Spectacle de stand-up Mister Rach refait le monde Maison Ritt Salle Molière La Ciotat

Spectacle de stand-up Mister Rach refait le monde

Samedi 11 avril 2026 de 20h30 à 22h. Maison Ritt Salle Molière 585 avenue Joseph Roumanille La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 20:30:00

fin : 2026-04-11 22:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Après Transition à la Rach, son journal intime explosif, Mister Rach revient avec un deuxième volet le journal du monde !

Dans un stand-up aussi philosophique qu’absurde, il s’amuse de notre société, nos contradictions, nos petites manies et tout ce qui nous rend.. délicieusement ridicules. Avec son regard décapant, tendre et cash. Masques sociaux, relations humaines, modernité qui part en vrille, absurdités du monde moderne.. Ici, rien n’est épargné — surtout pas nous-mêmes.



Un spectacle accessible, où l’on rit parce que.. tout est authentique. Et où l’on sort en se disant Ce gars a vraiment refait le monde.. mais ça fait du bien. .

Maison Ritt Salle Molière 585 avenue Joseph Roumanille La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 86 18 46 73 maisonritt@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

After Transition à la Rach, his explosive diary, Mister Rach returns with a second instalment: the world diary!

L’événement Spectacle de stand-up Mister Rach refait le monde La Ciotat a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme de La Ciotat