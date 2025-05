Spectacle de stand up – Yutz, 17 mai 2025 20:30, Yutz.

Spectacle de stand-up, 5 humoristes sur scène.

Conseillé à un public à partir de 15 ans, sur réservation.

Passage du chapeau à la fin.

Petite restauration et buvette sur place.Adultes

14 rue de Poitiers

Yutz 57970 Moselle Grand Est

English :

Stand-up show, 5 comedians on stage.

Recommended for ages 15 and up, booking required.

Passing of the hat at the end.

Snacks and refreshments on site.

German :

Stand-up-Show, 5 Humoristen auf der Bühne.

Empfohlen für ein Publikum ab 15 Jahren, mit Reservierung.

Am Ende wird der Hut herumgereicht.

Kleine Speisen und Getränke vor Ort.

Italiano :

Spettacolo di stand-up, 5 comici sul palco.

Consigliato a partire dai 15 anni, su prenotazione.

Alla fine si tolgono i cappelli.

Snack e rinfreschi in loco.

Espanol :

Espectáculo de monólogos, 5 cómicos en escena.

Recomendado a partir de 15 años, previa reserva.

Entrega de sombreros al final.

Aperitivos y refrescos in situ.

