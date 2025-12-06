Spectacle de TAO La magie de Noël Malemort
Espace culturel Jean Ferrat Malemort Corrèze
Spectacle de magie, d’humour et d’arts martiaux avec l’artiste TAO.
Proposé par le Lions Club Aubazine Vallée du Coiroux. La totalité des recettes sera reversée au profit de l’enfance en difficulté.
20h30 à l’Espace Culturel Jean Ferrat.
Tarif 20€ adultes, 5€ enfants .
Espace culturel Jean Ferrat Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 66 00 93
