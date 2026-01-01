Spectacle de théâtre amateur Edmond Salle des fêtes Clohars-Carnoët

Spectacle de théâtre amateur Edmond

Salle des fêtes Rue de Doëlan Clohars-Carnoët Finistère

Début : 2026-01-25 17:00:00

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

A l’initiative de 3 associations: Sur la route, Kewenn Entr’actes et l’AFAF.

Nous avons le plaisir de proposer Edmond, d’Alexis Michalik, un spectacle de théâtre amateur, le dimanche 25 janvier 2026 à 17h à la salle des Fêtes de Clohars-Carnoët.

1897, Edmond écrit des pièces de théâtre, elles n’ont pas grand succès. Il faudrait bien pourtant, ne serait-ce que pour nourrir ses deux enfants ainsi que son épouse qui croit en lui, tout comme Sarah Bernhardt qui va lui présenter le fameux acteur Constant Coquelin. Pour lui, pour sa troupe, il va écrire une pièce. Mais pour l’instant, Edmond n’a que le titre Cyrano de Bergerac…

13 acteurs et actrices 31 personnages

Cette représentation est organisée au profit de l’Association française de l’Ataxie de Friedreich qui combat la maladie en aidant la recherche médicale.

https://www.afaf.asso.fr/ .

Salle des fêtes Rue de Doëlan Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 6 31 64 80 05

English : Spectacle de théâtre amateur Edmond

