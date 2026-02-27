Spectacle de théâtre Au nom du père, du flic et du chat d’esprit Back Step Théâtre Vichy
Spectacle de théâtre Au nom du père, du flic et du chat d'esprit Back Step Théâtre Vichy vendredi 13 mars 2026.
Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy Allier
Tarif : 17 – 17 – 17 EUR
Tarif réduit
curiste, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicaps, groupe + 10 personnes
Début : 2026-03-13
fin : 2026-03-15
2026-03-13
Un théâtre à taille humaine, pensé pour le spectacle vivant.
Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 54 59 56 lebacksteptheatre@gmail.com
English :
A theater on a human scale, designed for live performance.
