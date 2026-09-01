Informations pratiques

Trespoux-Rassiels

Spectacle de théâtre contemporain « Le Doute »

Trespoux-Rassiels Lot

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Le palais de justice va ouvrir ses portes, vous allez pénétrer différentes salles d’audiences, écouter des bribes de plaidoiries du quotidien mais également vous deviendrez jurés le temps d’un procès.

Et puis, l’attente du verdict de la justice, vous savez, celle qui porte un bandeau sur les yeux pour garantir son objectivité.

Mais au fait, ce bandeau la rend-elle impartiale ou aveugle ? Et puis il y a le doute…

Le palais de justice va ouvrir ses portes, vous allez pénétrer différentes salles d’audiences, écouter des bribes de plaidoiries du quotidien mais également vous deviendrez jurés le temps d’un procès.

Et puis, l’attente du verdict de la justice, vous savez, celle qui porte un bandeau sur les yeux pour garantir son objectivité.

Mais au fait, ce bandeau la rend-elle impartiale ou aveugle ? Et puis il y a le doute…

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Trespoux-Rassiels 46090 Lot Occitanie +33 6 37 95 03 75

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English :

The courthouse is about to open its doors; you’ll enter various courtrooms, hear snippets of everyday legal arguments, and you’ll also serve as jurors for the duration of a trial.

And then, the wait for the verdict from Lady Justice—you know, the one who wears a blindfold to ensure her objectivity.

But wait—does that blindfold make her impartial or blind? And then there’s doubt…

L’événement Spectacle de théâtre contemporain « Le Doute » Trespoux-Rassiels a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Cahors – Vallée du Lot