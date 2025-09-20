Spectacle de théâtre Cornus

Pièce « Un amour de jeunesse » d’après une pièce d’Ivan Calberac par la Cie « Les Moucheurs ».

Une comédie sur l’amour, l’argent, les idéaux de jeunesse, la personne qu’on rêvait d’être à vingt ans, celle qu’on est devenue bien des années plus tard… Et le léger décalage entre les deux.

L’histoire

A vingt ans, Antoine sans un sou en poche, s’est marié avec Maryse… Mais elle l’a quitté du jour au lendemain pour des missions humanitaires en Afrique.

Trente ans plus tard, Antoine a fait fortune dans l’internet et vit avec Diane, une romancière d’origine aristocratique. Seul souci, il a complètement oublié Maryse, qui revient d’Afrique pour divorcer… Et qui pourrait à cette occasion lui réclamer la moitié de son patrimoine. Antoine se lance alors dans un mensonge insensé faire croire à Maryse qu’il est encore plus pauvre qu’elle… Et le pire c’est que ça pourrait marcher.

A 21h, à la salle des fêtes .

Cornus 12540 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 38 47

English :

Play « Un amour de jeunesse » based on a play by Ivan Calberac by the Cie « Les Moucheurs ».

German :

Theaterstück « Un amour de jeunesse » nach einem Stück von Ivan Calberac von der Cie « Les Moucheurs ».

Italiano :

Un amour de jeunesse », tratto da una pièce di Ivan Calberac, della compagnia « Les Moucheurs ».

Espanol :

Un amour de jeunesse », basada en una obra de Ivan Calberac, por la compañía « Les Moucheurs ».

