Spectacle de théâtre de l’association Scenitza Tanka centre culturel Saint-Jean-de-Luz
Spectacle de théâtre de l’association Scenitza Tanka centre culturel Saint-Jean-de-Luz mercredi 1 juillet 2026.
Saint-Jean-de-Luz
Spectacle de théâtre de l’association Scenitza
Tanka centre culturel 12 Rue Duconte Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 18:30:00
fin : 2026-07-01 20:00:00
Date(s) :
2026-07-01
Spectacle de théâtre de l’association Scenitza .
Tanka centre culturel 12 Rue Duconte Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 40 39 60 87
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English :
L’événement Spectacle de théâtre de l’association Scenitza Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Pays Basque
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